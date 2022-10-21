В Татарстане благодаря прокуратуре работникам предприятия выплатили долг по зарплате на 10 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане благодаря вмешательству прокуратуру работникам ООО Научно-производственное предприятие «Инновационные нефтесервисные геофизические технологии» выплатили 10,1 млн рублей долга по зарплате, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 136 работникам предприятия была не выплачена заработная плата за май — июль 2022 года.

По итогам проверки Бугульминская прокуратура привлекла руководителя компании к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и назначила штраф в размере 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что после вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда перед работниками предприятия полностью погашен.

Фото: realnoevremya.ru

Также на этой неделе сообщалось, что Бугульминское ООО «Племрепродукт» погасило свою задолженность по зарплате перед 38 работниками. Общая сумма выплаченного долга составила 1 226 000 рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин