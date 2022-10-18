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Бугульминское ООО «Племрепродукт» погасило 1,2 млн долгов по зарплате

07:52, 18.10.2022
Бугульминское ООО «Племрепродукт» погасило 1,2 млн долгов по зарплате
Фото: realnoevremya.ru

Бугульминское ООО «Племрепродукт» погасило свою задолженность по зарплате перед 38 работниками, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Министерство во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

Общая сумма выплаченного долга составила 1 226 000 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани работнику ООО «Оптимальные решения» выплатили долг по зарплате почти в 320 тысяч рублей.

Следствие считает, что руководство предприятия как частично, так и полностью не выплачивало зарплату и компенсации в различные периоды 2018—2019 годов, хотя имело реальную возможность рассчитаться со своим сотрудником.

Руководство погасило задолженность лишь после возбуждения уголовного дела. После этого дело закрыли.

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Максим Кокунин
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

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