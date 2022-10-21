24 октября в домах двух районов Казани вода может окраситься в зеленый цвет

Мэрия Казани снова предупреждает жителей, что 24 октября планируется провести работы по определению мест утечки теплоносителя. В сетевую воду магистральных тепловодов от котельных «Азино» и «Горки» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».

При обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, жители Приволжского и Советского районов города могут обратиться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Краситель «Уранин-А» — безопасен для здоровья человека и окружающей среды, он допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Поэтому мэрия Казани просит казанцев не переживать.

Напомним, казанское МУП «Водоканал» планирует потратить 6,9 миллиона рублей на реконструкцию участка водопровода по ул. Зеленой, выяснило «Реальное время». Сумма выделяется из собственных средств предприятия.

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Илина Хакимова