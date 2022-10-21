Больше половины казанцев хранят дорогие вещи на особый случай

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Среди казанцев провели исследование — как часто они носят дорогие вещи. Аналитики ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research выяснили, что больше половины жителей столицы Татарстана хранят дорогие вещи на «особый случай» (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Всего 41% опрошенных доставали эти особенные вещи только один раз в жизни. Больше четверти казанцев — 28% — признались, что у них еще не наступил тот самый «особый случай».

Такую ситуацию аналитики связывают с детством — каждому третьему горожанину (35%) родители хотя бы раз говорили: «Не трогай, это для гостей!». Каждый четвертый опрошенный до сих пор достает особенные вещи только при гостях.

21% респондентов берегут их для своего юбилея. Еще 17% казанцев достают такие вещи на каждый семейный праздник, столько же — на каждый Новый год.

У 78% женщин и 60% мужчин есть специальные праздничные ювелирные украшения. Чаще всего это золотые украшения с бриллиантами (27%), семейные реликвии (20%) или необычные дизайнерские украшения (16%).

Почти половина казанцев (40%) специально покупают вещи для особого случая, при этом половина из них предпочитают дорогие вещи с большой скидкой. Каждому третьему опрошенному (32%) особенные вещи достались от родителей или бабушек.

Эксперты выяснили, что треть опрошенных казанцев (33%) не пользуются этими вещами в обычной жизни, потому что боятся их испачкать. 26% считают эти вещи слишком дорогими, чтобы доставать их каждый день. По 23% респондентов не пользуются особенными вещами, потому что они слишком праздничные и неудобны в использовании.

Казань расположилась на 8-м месте по индексу золотого кольца с показателем 1,8. Пик продаж ювелирного украшения в городе пришелся на август. Этой осенью горожане в среднем тратили 16 780 рублей на золотые кольца.

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Илина Хакимова