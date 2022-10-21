Сегодня в Татарстане ожидается до +7 градусов
В пятницу, 21 октября, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Гидрометцентра республики, максимальная температура воздуха днем составит +2... +7 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6°С, в Набережных Челнах — от +2 до +5°С.
В субботу и воскресенье, 22 и 23 октября, в Татарстане сохранится антициклональная погода без существенных осадков. Ночью ожидается до 0... -7°С, днем — от +1 до +7°С.
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