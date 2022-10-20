Рустам Минниханов: предприятия Татарстана вносят значительный вклад в обеспечение безопасности России
Предприятия Татарстана вносят значительный вклад в обеспечение безопасности России. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету.
— Главное — вовремя осуществить оборонзаказ, — указал он.
Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.
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