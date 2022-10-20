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Рустам Минниханов: предприятия Татарстана вносят значительный вклад в обеспечение безопасности России

10:36, 20.10.2022
Рустам Минниханов: предприятия Татарстана вносят значительный вклад в обеспечение безопасности России
Фото: скриншот трансляции

Предприятия Татарстана вносят значительный вклад в обеспечение безопасности России. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету.

— Главное — вовремя осуществить оборонзаказ, — указал он.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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