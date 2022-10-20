Банк Казани стал партнером гарантийных фондов Москвы, Московской и Нижегородской областей

Банк Казани заключил соглашения о сотрудничестве с гарантийными фондами Москвы, Московской и Нижегородской областей. Поручительство фондов покрывает до 50% суммы кредита клиента.

Банк Казани помогает своим клиентам решить проблему нехватки собственного залогового обеспечения по кредитам, предоставляя поручительство по кредиту от гарантийных фондов. При этом клиентам банка не нужно напрямую обращаться за поручительством в фонды. Достаточно лишь подать заявку на кредит в Банке Казани. Главное не иметь при этом просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет Российской Федерации.

Воспользоваться поручительством гарантийных фондов теперь могут клиенты Банка Казани, юридические лица и предприниматели, зарегистрированные в Москве, Московской и Нижегородской областях.

Соглашения заключены между Банком Казани и следующими организациями:

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса города Москвы;

НКО «Московский областной гарантийный фронд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области».

Поручительства фондов предоставляются по всем кредитным программам Банка Казани и составляют до 50% от суммы кредитования. Минимальная сумма кредита для бизнеса — 300 тысяч рублей. Срок — от 3 месяцев до 7 лет. В Банке Казани всегда используется гибкий подход к клиенту, поэтому условия кредитования могут быть индивидуальными.

При отсутствии свободного времени подать заявку и получить решение по кредиту можно онлайн на портале хочукредит.рф. Рассмотрение заявки займет не более 8 часов при условии предоставления полного пакета документов. Зарегистрируйтесь на хочукредит.рф и узнайте решение по заявке уже сегодня.

Подробнее с кредитными программами для бизнеса можно ознакомиться на официальном сайте bankofkazan.ru. Подписывайтесь на новости Банка Казани в телеграм и направляйте возникающие вопросы в мессенджер WhatsApp или телеграм-чат.

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