Треть россиян откладывают ежемесячно более 30% от зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России 33% работников каждый месяц стараются откладывать более трети от своего заработка. Еще 37% откладывают меньшие суммы, а 30% — не копят деньги вообще, говорится в исследовании сервиса Platforma и финансового маркетплейса «Сравни» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Россияне также рассказали, как часто брали кредиты за последние 3 года: 40% ответили, что делали это единожды, 41% — несколько раз, 12% — не более раза в год, а 7% признались, что вынуждены были брать кредиты постоянно. Почти треть опрошенных — 31% — оформляли займ на сумму не более 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Ежемесячные платежи по кредитной карте четко в срок оплачивает только каждый второй респондент (47%). Еще 29% стараются гасить долги ежемесячно, но получается это, по их словам, не всегда. 16% признались, что часто не успевают в срок, а 8% регулярно просрочивают оплату.



Несмотря на это, кредитные рейтинги россиян улучшились. В третьем квартале 2022 года средний показатель составил 611 баллов, что выше значений аналогичного периода прошлого года — 575 баллов.



Больше всего пользователей с кредитным рейтингом 1 тысяча баллов живут в Москве и области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Пользователей с низким кредитным рейтингом чаще всего можно встретить в Татарстане, Пензенской и Кировской областях.



Фото: скриншот исследования Platforma

Несмотря на высокий спрос в сфере кредитования, регулярно следят за своим кредитным рейтингом меньше трети россиян — 29%. Почти четверть — 23% — проверяют его в случае возникновения необходимости в оформлении кредита, а 24% в принципе делают это крайне редко. Еще 14% не следят за своим кредитным рейтингом, а каждый десятый вообще не знает, что это такое.



По данным НБКИ, в сентябре 2022 года в Татарстане выдали 32 980 потребительских кредитов, что на 8,5% меньше, чем в августе. По их количеству республика занимает 7-е место среди 30 российских регионов-лидеров.



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Илина Хакимова