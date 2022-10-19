В Казани на Ломжинской столкнулись автобус и машина — на участке образовалась пробка
В Казани сегодня вечером на улице Ломжинской столкнулись автобус и автомобиль. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Автобус и машина перегородили дорогу, автомобилисты вынуждены объезжать участок дороги. На место прибыла скорая.
Судя по данным «Яндекс.Карты», на улице Ломжинской уже образовался затор.
В сентябре в Казани на повороте с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского произошла крупная авария с участием двух автобусов.
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