Авария с двумя автобусами перекрыла движение на съезде с Ершова на Вишневского
В Казани на повороте с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского произошла крупная авария с участием двух автобусов. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Автобус маршрута №1 столкнулся с автомобилем Citroen, из-за чего на съезде с Ершова начала образовываться пробка. Далее автобус маршрута №70, пытаясь объехать затор по встречной полосе, врезался в ограждение.
В настоящий момент движение на развязке сильно затруднено.
UPD: как сообщает корреспондент «Реального времени», после прибытия сотрудников ДПС на место происшествия автобусы начали разъезжаться, чтобы освободить движение.
Напомним, в начале недели в Советском районе Казани на улице Сибирский тракт из-за трех аварий образовалась четырехкилометровая пробка. Она начиналась от дома 49 и заканчивалась у сквера на Советской площади.
Первая авария произошла на развилке у Сибирского тракта и проспекта Ямашева. Вторая — также неподалеку, на повороте у этого же участка. Еще одно ДТП видно было у светофора на Советской площади (в среднем ряду, напротив здания Конструкторского бюро).
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