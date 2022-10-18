Apple презентовала новые планшеты iPad и iPad Pro

Apple Inc презентовала новую линейку планшетов iPad и iPad Pro, а также обновленную телеприставку Apple TV 4K. Об этом пишет «Интерфакс».

iPad 10-го поколения получил новый дизайн с увеличенным дисплеем диагональю 10,9 дюйма, отсутствием кнопки «Домой» и камерой на длинной стороне экрана. В новом устройстве будет зарядка типа USB-C вместо порта Lightning. Планшет будет работать на процессоре A14 Bionic.

Фото: apple.com

У планшетов линейки iPad Pro — экраны двух размеров — 11 и 12,9 дюйма. В них будут стоять новейшие процессоры M2, которые работают на 15% быстрее процессоров прошлого поколения.



Стоимость iPad 10-го поколения будет начинаться от $449 (от $599 за версию с поддержкой связи стандарта 5G), iPad Pro меньшего экрана будет стоить от $799, большего — от $1099.

В сентябре Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В новом смартфоне установлен старый процессор A15 Bionic.

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Татьяна Леухина