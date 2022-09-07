Apple презентовала iPhone 14

Американская компания Apple на онлайн-презентации представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

В новом смартфоне будет старый процессор A15 Bionic. Визуально устройство не сильно отличается от iPhone 13, кроме цветового оформления.

iPhone 14 будет выпускаться без слота для SIM-карты: в новых смартфонах симки будут виртуальные. Также в устройствах есть функция вызова экстренных служб при попадании владельца в ДТП.

Смартфон в ноябре получит поддержку спутниковой связи. Первые два года функция будет бесплатной. По спутниковой связи можно отправлять короткие сообщения и геолокацию, пишет РБК.

В новых iPhone 14 Pro «челки» не будет — ее заменили на вырез. Он будет использоваться для анимаций и показа уведомлений. Также в линейке появился новый цвет - Deep Purple.

Сегодня вечером американская корпорация представила новые Apple Watch Series 8.



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Татьяна Леухина