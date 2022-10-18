МИД: России больше незачем сохранять дипломатическое присутствие на Западе на прежнем уровне

Российские дипломаты работают в западных странах в условиях, которые трудно назвать человеческими. В такой ситуации нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в этих странах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь, — приводит «Коммерсант» его слова.

Фото: pixabay.com

В странах третьего мира дипломатическое ведомство согласовывает «много планов на высшем и высоком уровне».

В конце августа Лавров в видеообращении к участникам V Глобального дипломатического форума в Казани заявил, что сегодня диалог между дипломатами нужно активизировать, а не сворачивать.



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Татьяна Леухина