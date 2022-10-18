В России могут продлить эксперимент по tax free

Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза — tax free — до 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота в первую очередь дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок, — отметили в Минпромторге.

Пилотный проект системы tax free стартовал в России в апреле 2018 года и проводился на территории Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, в Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях.

Чтобы получить компенсацию, иностранцу нужно купить в течение дня товаров на 10 тысяч рублей и оформить чек на них. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева