В Набережных Челнах врачи инфекционной больницы реанимировали ребенка со стенозом гортани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах у двухлетнего ребенка случился приступ стеноза гортани, осложненный на фоне ларинготрахеита. После этого пациента увезли на скорой, сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.



После проведения диагностики в приемном покое ребенка положили в реанимацию. Здесь врачи провели ему посиндромную терапию, ингаляцию и дезинтоксикационную терапию.



После реанимации признаки стеноза гортани исчезли. Пациента передали в первое отделение.

— Родители малыша уже встречались со стенозом, но в этот раз приступ купировать самостоятельно не удалось. После того как бригада скорой медицинской помощи привезла их в инфекционную больницу, в стенах учреждения им была оказана соответствующая помощь и приступ был купирован. Отметим, что после получения медицинской помощи мама с ребенком отправилась домой на долечивание, — отметила лечащий врач Виктория Березина.

Фото: realnoevremya.ru

Заведующий реанимацией в Травмоцентре РКБ Ильдар Муслимов рассказал «Реальному времени» о чудесных случаях спасения, казалось бы, безнадежных пациентов.

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Елизавета Пуншева