Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом в Зеленодольском районе Татарстана

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району

Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом на 121-м километре трассы Зеленодольск — Казань. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства аварии, а также проверит соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району

ДТП произошло утром 18 октября. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на металлоконструкцию будущего пешеходного моста, пытаясь избежать аварии с впереди идущим автомобилем, который затормозил, пропуская пешеходов. В салоне находились 35 пассажиров, пять из них получили травмы.

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Максим Кокунин