Исследование: казанские работодатели отмечают, что сегодняшняя молодежь сильна в IT

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), работодатели в Казани все чаще стали называть одним из главных качеств нынешней молодежи высокую компетентность в ИТ (об этом говорят 6% респондентов).

Наиболее частой чертой, приписываемой к молодым соискателям, стала «активность» — ее назвали 20% опрошенных. Каждый девятый менеджер по персоналу (11%) считает, что сотрудников до 25 лет отличает безответственность. По 8% работодателей подчеркивают их амбициозность и обучаемость, а новый тип мышления отметили 7%.

Также наравне с хорошими навыками в ИТ 6% респондентов называют: целеустремленность, желание учиться, лень и легкомыслие. Самоуверенность, адаптивность и высокую работоспособность подчеркивают по 5% респондентов.

Фото: realnoevremya.ru

Также SuperJob представила исследование, в котором говорится, что чаще всего казанцам не дают искать работу домашние дела, усталость и мессенджеры.

Лишь у 3 из 10 казанцев получается распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало. Домашние и личные дела отвлекают почти четверть — 24% — респондентов. Усталость и плохое самочувствие мешают 16% опрошенных, а мессенджеры и соцсети — 12%.

Каждый десятый респондент назвал главными препятствиями свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность. Еще 8% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя.



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Максим Кокунин