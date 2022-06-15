Две сотрудницы банка в Челнах предстанут перед судом по обвинению в хищении 40 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов одного из отделений республиканского банка в Набережных Челнах. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ) и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, в апреле прошлого года 42-летняя обвиняемая попросила старшую коллегу помочь с деньгами за вознаграждение. Та согласилась и передала ей ключи от банковской ячейки одного из клиентов. Женщина похитила оттуда 15 млн рублей, после чего передала сообщнице 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре 2021 года 55-летняя обвиняемая по просьбе коллеги под тем же предлогом тайно похитила из хранилища и передала ей 25 млн рублей, получив за свои «услуги» 200 тыс. рублей.

Также в период с апреля по декабрь 2021 года 42-летняя женщина под предлогом приобретения дорогостоящего оборудования для частной клиники похитила у четверых жителей Набережные Челнов более 22 млн рублей. Обязательства ежемесячно выплачивать им от 5 до 6 % от суммы займа она не выполнила, присвоила деньги и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Свою вину сотрудницы банка частично признали. В отношении них избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский суд Татарстана для рассмотрения по существу.

О хищении из банка Челнов ранее сообщали местные СМИ. По их данным, его совершила сотрудница вместе с подельницей. Женщина сдалась службе безопасности банка.

Татьяна Леухина