Сотруднику казанской компании выплатили долг по зарплате почти в 320 тысяч рублей

В Казани работнику ООО «Оптимальные решения» выплатили долг по зарплате почти в 320 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.



Следствие считает, что руководство предприятия как частично, так и полностью не выплачивало зарплату и компенсации в различные периоды 2018-2019 годов, хотя имело реальную возможность рассчитаться со своим сотрудником.

Руководство погасило задолженность лишь после возбуждения уголовного дела. После этого дело закрыли.

Фото: СУ СК России по Татарстану

По состоянию на 1 сентября 2022 года в Татарстане не было зарегистрировано просроченной задолженности по зарплате. Она отсутствовала уже третий месяц подряд. Помимо Татарстана, просроченной задолженности по зарплате нет еще в двух регионах Приволжского федерального округа — Пермском крае и Ульяновской области. В целом в ПФО на начало осени работодатели не выплатили своим сотрудникам 73,4 миллиона рублей из-за отсутствия собственных средств.

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Маргарита Головатенко