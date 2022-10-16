Мужчина подорвался на мине в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что мужчина наступил на мину в Шебекинском городском округе, в результате чего ему оторвало ступню.

— В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Губернатор попросил жителей региона воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

Фото: ru.wikipedia.org

Также сегодня губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела города со стороны Украины пострадали три человека.

— В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним, — сказал он.

Он также отметил, что есть незначительные повреждения домов, заборов и машин, а на месте работают оперативные службы. «Задача администрации города Белгорода — оценить ущерб, сделать замеры окон и начать восстановительные работы», — говорится в сообщении.

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Максим Кокунин