В Татарстане проведут республиканский слет воскресных школ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют провести республиканский слет воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом образования. На его организацию планируют потратить миллион рублей, выяснило «Реальное время».

Слет проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков на 2014—2022 годы». Ожидается, что в нем примут участие как минимум 200 человек.

Продлится слет 3 дня. Организатор должен подготовить церемонию открытия мероприятия — этнодискотеку, и церемонию закрытия в формате фестиваля дружбы народов. Участников ожидают мастер-классы и круглые столы, в том числе работа секции для воспитанников «Организация досуговой деятельности детей» и секции для педагогов «Формы распространения передового опыта» на тему: «Воспитание толерантной личности в поликультурной среде». Им также проведут экскурсию по Казани.



Для школьников подготовят мастер-классы «Роспись шоперов с использованием национальных орнаментов народов Поволжья», «Акварельные закладки для книг», «Ватная игрушка», «Плетение браслета», а также командо-образующий тренинг «Мы — молодежь Татарстана», танцевальный марафон «Радуга талантов» и психологический тренинг «Давай поговорим».

Педагоги в это время обсудят актуальные вопросы преподавания родных языков, особенности организации работы воскресных школ, воспитание толерантной личности в поликультурной среде и психолого-педагогическое сопровождение их профессиональной деятельности.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Профинансируют слет воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом образования за счет бюджетных средств Татарстана. Организатора мероприятия ищет Министерство образования и науки республики.

Летом этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости развивать и поддерживать воскресные школы, строить взаимоотношения с системой образования, чтобы и в общеобразовательной школе преподавали основы православия.



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Татьяна Демина