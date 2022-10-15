Минобороны России сообщило о теракте на полигоне Западного военного округа — погибли 11 человек

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт, сообщило Минобороны России. В результате 11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести госпитализированы.



По данным МО РФ, во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации на Украине, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения.



Ответным огнем террористы были уничтожены.