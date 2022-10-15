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Минобороны России сообщило о теракте на полигоне Западного военного округа — погибли 11 человек

22:25, 15.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило о теракте на полигоне Западного военного округа — погибли 11 человек
Фото: flickr.com

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт, сообщило Минобороны России. В результате 11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести госпитализированы.

По данным МО РФ, во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации на Украине, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения.

Ответным огнем террористы были уничтожены.

Происшествия

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