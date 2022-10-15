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Лукашенко: Россия не просила Белоруссию вмешиваться в конфликт на Украине

14:40, 15.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лукашенко: Россия не просила Белоруссию вмешиваться в конфликт на Украине
Фото: kremlin.ru

Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

— Мы никого там [на Украине] не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае — Россия, и мы не намерены туда втягиваться, — заявил он в интервью американской компании NBC.

На этой неделе Москва и Минск договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск», в основе которой будут белорусские части. Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии с территории Украины. Сегодня в республику прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими из состава совместной региональной группировки войск.

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Татьяна Леухина
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