Лукашенко: Россия не просила Белоруссию вмешиваться в конфликт на Украине

Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

— Мы никого там [на Украине] не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае — Россия, и мы не намерены туда втягиваться, — заявил он в интервью американской компании NBC.

На этой неделе Москва и Минск договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск», в основе которой будут белорусские части. Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии с территории Украины. Сегодня в республику прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими из состава совместной региональной группировки войск.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина