В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Первые эшелоны с российскими военнослужащими из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

— Решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах, — говорится в сообщений.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности.



На этой неделе Москва и Минск договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск», в основе которой будут белорусские части. Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии с территории Украины.



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Татьяна Леухина