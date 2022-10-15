Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут в Европе с 17 по 30 октября
Плановые учения по ядерному сдерживанию НАТО продлятся с 17 по 30 октября. В них примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов.
Боевое оружие в плановых ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) задействовано не будет, уточняется в заявлении альянса.
Учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что учения «планировались задолго» до начала конфликта на Украине 24 февраля.
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