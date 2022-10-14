Хуснуллин рассказал о планах развивать транспортные коридоры «Север-Юг» и «Запад-Восток»

В России будут развивать транспортные коридоры «Север-Юг» и «Запад-Восток». Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

— Президент поддержал строительство транснациональной магистрали от Санкт-Петербурга до Владивостока, которая свяжет всю страну. А это более 12 000 км! — написал он.

Фото: t.me/avtodorgk (Первый участок трассы М-12 во Владимирской области

Хуснуллин также рассказал, что в этом году согласовали пятилетний план дорожного строительства. Ожидается, что к 2024 году 85% дорог в городских агломерациях и 50% региональных дорог приведут к нормативу, а к 2027 году — 85% дорог, входящих в опорную сеть. В новых регионах планируется отремонтировать 500 км уже до конца этого года.

Сегодня президент России Владимир Путин на заседании Совета глав стран-участниц СНГ в Астане отметил, что обустройство логистических трансевразийских коридоров «Восток — Запад» и «Север-Юг» сейчас видится ключевой задачей.

Сегодня в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин дали старт автомобильному движению на трех автомобильных дорогах, среди которых — подъездная трасса к Международному аэропорту «Казань» и обновленная Осиновская трасса. Детали — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина