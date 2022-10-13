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Приложение «ВКонтакте» вновь появилось в App Store

22:59, 13.10.2022
Приложение «ВКонтакте» вновь появилось в App Store
Фото: pixabay.com

Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине приложений App Store. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Стоит отметить, что приложение выходит не первым в поиске.

В маркетплейсе появились и другие приложения соцсети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ».

Фото: скриншот

— Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы, — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из AppStore в конце сентября. Были удалены программы всей экосистемы холдинга VK, включая почту Mail․ru.

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Татьяна Леухина
ТехнологииITОбщество

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