Приложение «ВКонтакте» вновь появилось в App Store
Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине приложений App Store. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
Стоит отметить, что приложение выходит не первым в поиске.
В маркетплейсе появились и другие приложения соцсети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ».
— Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы, — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из AppStore в конце сентября. Были удалены программы всей экосистемы холдинга VK, включая почту Mail․ru.
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