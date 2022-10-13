В Татарстане утвердили правила использования трансфертов для граждан ДНР, ЛНР и Украины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил правила использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета республике в целях предоставления социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Согласно документу, иные межбюджетные трансферты поступают из российского бюджета на единый счет бюджета Татарстана. Расходование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Контроль за исполнением постановления возложен на Управление социального развития Аппарата Кабмина Татарстана. Уполномоченным органом по предоставлению социальных выплат определено Минтруда республики. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане организациям, на базе которых действуют пункты временного размещения и питания вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины, возместят расходы. Затраты возмещаются исходя из фактического количества дней пребывания переселенцев в пунктах временного размещения в размере до 1 328 рублей на одного человека в сутки. Из них 913 рублей — расходы на пребывание, а остальные 415 рублей — на питание.

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Маргарита Головатенко