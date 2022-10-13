Каждый второй казанец поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый второй житель Казани (50%) считает, что праздничные новогодние мероприятия лучше отменить, таковы результаты опроса сервиса Superjob, проведенного 10–12 октября.



За отмену праздничных мероприятий женщины выступают чаще мужчин — 49 против 41%, респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (51 и 40% соответственно).

Провести новогодние корпоративы пока планируют 4 из 10 работодателей. 10% респондентов рассказали, что будут отмечать Новый год в офисе, еще 24% — в ресторане, 4% планирует поездку за город. Еще 3% назвали другие варианты празднования.

За отмену праздничных новогодних мероприятий по всей России высказались 52% респондентов. Против высказался почти каждый третий — 29%, а 19% затруднились высказать свою позицию.

Напомним, Татарстан отменять новогодние мероприятия не планирует. Президент республики Рустам Минниханов обратил внимание, что это прежде всего праздник для детей и лишать их радости не стоит.

Некоторые регионы России из-за частичной мобилизации, объявленной главой государства Владимиром Путиным 21 сентября, решили отказаться от новогодних мероприятий. Среди таких, к примеру, соседняя с Татарстаном Чувашия. Глава республики Олег Николаев направит высвобожденные от отмены праздничных мероприятий средства на помощь мобилизованным и их семьям.

В Министерстве обороны России указали, что необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».

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Маргарита Головатенко