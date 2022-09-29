Объем выданных автокредитов в Татарстане рухнул на 40,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За восемь месяцев 2022 года в Татарстане объем выданных автокредитов составил 17,1 миллиарда рублей. Это на 40,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По объемам выданных за январь — август кредитов на покупку машины Татарстан занял 5-е место среди 30 российских регионов лидеров. Рейтинг возглавила Москва — 49,3 миллиарда рублей. На втором месте Московская область (34 миллиарда), на третьем — Санкт-Петербург (29,3 миллиарда), на четвертом — Краснодарский край (20,2 миллиарда).

В десятку лидеров также вошли Башкирия, Ростовская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области. Топ-30 замыкает Алтайский край, где объем выданных автокредитов за восемь месяцев составил 3,8 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru

— Выдача автокредитов в этом году похожа на ситуацию 2020 года с его «карантинной» весной. Так, объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году совсем немного уступают «пандемийному» 2020 году, — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в январе — августе 2022 года в России выдали автокредитов на сумму 432,9 миллиарда рублей. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

По данным НБКИ, в августе 2022 года средний размер кредита на покупку автомобиля в Татарстане составил 1 036 072 рубля. По сравнению с июнем он вырос на 7,1%.



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Татьяна Демина