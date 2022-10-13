Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра принципов работы мировой финансовой системы

Фото: kremlin.ru/фото пресс-службы президента Казахстана

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. Заявление прозвучало на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане.

По словам Владимира Путина, мировая финансовая система «на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет». Он отметил, что с мнением России о пересмотре ее принципов солидарны азиатские партнеры страны.

Владимир Путин также призвал устранить все искусственные и нелегитимные барьеры, которые мешают восстановлению нормальной работы глобальных цепочек поставок. Это необходимо для решения неотложных задач в сфере продовольственной безопасности.

Фото: kremlin.ru

Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет 13—14 октября. В нем помимо российского лидера принимают участие президенты Казахстана и Турции, а также главы других азиатских государств.

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Татьяна Демина