Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра принципов работы мировой финансовой системы
Президент России Владимир Путин считает, что необходимо запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. Заявление прозвучало на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане.
По словам Владимира Путина, мировая финансовая система «на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет». Он отметил, что с мнением России о пересмотре ее принципов солидарны азиатские партнеры страны.
Владимир Путин также призвал устранить все искусственные и нелегитимные барьеры, которые мешают восстановлению нормальной работы глобальных цепочек поставок. Это необходимо для решения неотложных задач в сфере продовольственной безопасности.
Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет 13—14 октября. В нем помимо российского лидера принимают участие президенты Казахстана и Турции, а также главы других азиатских государств.
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