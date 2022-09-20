В Татарстане число обращений к медикам из-за укусов клещей выросло на 60%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С начала эпидемического сезона в медорганизации Татарстан из-за присасывания клещей обратились 8 640 человек, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Среднемноголетний уровень оказался превышен на 19,3%.

Наибольшее число обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Казани — 2 215 случаев. На втором месте Набережные Челны — 1 440 пострадавших, на третьем — Альметьевский район — 776. В Нижнекамском районе к врачам после укуса клещей обратились 603 человека, в Бугульминском районе — 360, а в Заинском — 335, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

В этом году специалисты провели 2 014 клещей, снятых с людей. У 646 из них обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выделен.

Фото: pxhere.com

Из объектов внешней среды специалисты исследованы 80 клещей. У девяти из них выявлен иксодовый клещевой боррелиоз.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану напомнили, что клещи наиболее активны в мае-июне, а также в сентябре-октябре. При их обнаружении на теле следует обратиться к врачу.

По состоянию на 29 августа укусы клещами зарегистрированы во всех районах Татарстана, кроме Апастовского. На тот момент к медикам по этому поводу обратились 8 084 человека.



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Татьяна Демина