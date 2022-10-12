В Татарстане создают систему распределения капитальных вложений в инфраструктуру

Центр цифровой трансформации Татарстана заказал разработку проектной документации для создания государственной информационной системы эффективного распределения капитальных вложений в объекты общественной инфраструктуры. Начальная цена тендера — 12 млн рублей.

Как говорится в описании закупки, система нужна, чтобы автоматизировать процессы определения необходимости капитальных вложений в объекты общественной инфраструктуры, а также для сбора и отбора заявок на их строительство, реконструкцию, капремонт и последующего распределения денежных средств на эти цели.

Также в документации тендера приведен перечень объектов общественной инфраструктуры — это образовательные (школы, интернаты, техникумы), культурно-досуговые (клубы, библиотеки, музеи, театры, филармонии, цирк), физкультурно-спортивные, медицинские организации, а также организации социального обслуживания и молодежные центры.

Потенциальным инвесторам в Татарстане нередко напоминают о государственно-частном партнерстве как об одном из способов развития общественной инфраструктуры, основанном на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставлении услуг на созданном объекте) и(или) техническом обслуживании.

В описании приведен перечень объектов общественной инфраструктуры — это образовательные (школы, интернаты), культурно-досуговые, спортивные, медицинские и другие организации. Фото: nabchelny.ru

Повысить бюджетную эффективность программ капвложений

Цели и задачи новой системы, согласно документации тендера, это:



повышение уровня обеспеченности муниципальных образований объектами общественной инфраструктуры;

повышение бюджетной эффективности программ капитальных вложений;

комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Республики Татарстан;

формирование комфортной среды и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности граждан;

оптимизация процесса работы сотрудников Министерства экономики Республики Татарстан и отраслевых министерств посредством сокращения сроков текущих рабочих процессов за счет их автоматизации;

создание единого места приема, обработки, хранения и передачи информации в рамках эффективного распределения капитальных вложений в объекты общественной инфраструктуры;

автоматизация расчетов фактических уровней обеспеченности объектами общественной инфраструктуры и их отклонений от нормативных;

подготовка перечня рекомендаций к возведению новых объектов общественной инфраструктуры, проведению реконструкций и капитальных ремонтов в Республике Татарстан;

сбор, валидация и согласование заявок на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Как указал заказчик, в процессе оказания услуг нужно обследовать следующие субъекты: Минэкономики РТ, Минстрой РТ, отраслевые министерства, которым принадлежат или будут принадлежать объекты общественной инфраструктуры, а также органы местного самоуправления РТ. Необходимо определить конкретный перечень муниципальных образований, которые необходимо обследовать с целью автоматизации формирования заявок на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры.

При проведении обследования должны применяться следующие методы:

анкетирование сотрудников;

интервьюирование сотрудников;

анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность обследуемых субъектов, в части управления и распределения бюджетных средств на капитальные вложения;

сбор образцов документов, относящихся к анализируемым процессам.

Исполнителю также необходимо описать:

процессы расчета потребности муниципальных образований республики в объектах общественной инфраструктуры, соответствующей социальным гарантиям, и формирования на этой основе рекомендаций к распределению бюджетных средств на программы капитальных вложений РТ;

процессы формирования заявок на получение бюджетных средств на капитальные вложения органами местного самоуправления РТ;

процесс рассмотрения и согласования заявок Министерством экономики РТ;

процесс уведомления муниципальных образований о намерениях строительства, реконструкции и ремонта объектов общественной инфраструктуры, включенных в республиканские и региональные программы и проекты;

структура реестров и справочников, используемых в указанных процессах.

В ходе проектирования исполнителю необходимо определить источники данных и методы их занесения в систему по следующим исходным данным: объемы финансирования по программам капитальных вложений; численность населения с разделением на городское и сельское; возрастной состав с детализацией до достаточно минимального уровня; нормы социальных гарантий и другим.

Кроме того система должна быть интегрирована с другими информационными системами и базами данных республики. Заявки на аукцион принимаются до 19 октября.

Елена Тихонова