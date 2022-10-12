В Татарстане создают систему распределения капитальных вложений в инфраструктуру
Центр цифровой трансформации Татарстана заказал разработку проектной документации для создания государственной информационной системы эффективного распределения капитальных вложений в объекты общественной инфраструктуры. Начальная цена тендера — 12 млн рублей.
Как говорится в описании закупки, система нужна, чтобы автоматизировать процессы определения необходимости капитальных вложений в объекты общественной инфраструктуры, а также для сбора и отбора заявок на их строительство, реконструкцию, капремонт и последующего распределения денежных средств на эти цели.
Также в документации тендера приведен перечень объектов общественной инфраструктуры — это образовательные (школы, интернаты, техникумы), культурно-досуговые (клубы, библиотеки, музеи, театры, филармонии, цирк), физкультурно-спортивные, медицинские организации, а также организации социального обслуживания и молодежные центры.
Потенциальным инвесторам в Татарстане нередко напоминают о государственно-частном партнерстве как об одном из способов развития общественной инфраструктуры, основанном на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставлении услуг на созданном объекте) и(или) техническом обслуживании.
Повысить бюджетную эффективность программ капвложений
Цели и задачи новой системы, согласно документации тендера, это:
- повышение уровня обеспеченности муниципальных образований объектами общественной инфраструктуры;
- повышение бюджетной эффективности программ капитальных вложений;
- комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Республики Татарстан;
- формирование комфортной среды и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности граждан;
- оптимизация процесса работы сотрудников Министерства экономики Республики Татарстан и отраслевых министерств посредством сокращения сроков текущих рабочих процессов за счет их автоматизации;
- создание единого места приема, обработки, хранения и передачи информации в рамках эффективного распределения капитальных вложений в объекты общественной инфраструктуры;
- автоматизация расчетов фактических уровней обеспеченности объектами общественной инфраструктуры и их отклонений от нормативных;
- подготовка перечня рекомендаций к возведению новых объектов общественной инфраструктуры, проведению реконструкций и капитальных ремонтов в Республике Татарстан;
- сбор, валидация и согласование заявок на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры.
Как указал заказчик, в процессе оказания услуг нужно обследовать следующие субъекты: Минэкономики РТ, Минстрой РТ, отраслевые министерства, которым принадлежат или будут принадлежать объекты общественной инфраструктуры, а также органы местного самоуправления РТ. Необходимо определить конкретный перечень муниципальных образований, которые необходимо обследовать с целью автоматизации формирования заявок на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры.
При проведении обследования должны применяться следующие методы:
- анкетирование сотрудников;
- интервьюирование сотрудников;
- анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность обследуемых субъектов, в части управления и распределения бюджетных средств на капитальные вложения;
- сбор образцов документов, относящихся к анализируемым процессам.
Исполнителю также необходимо описать:
- процессы расчета потребности муниципальных образований республики в объектах общественной инфраструктуры, соответствующей социальным гарантиям, и формирования на этой основе рекомендаций к распределению бюджетных средств на программы капитальных вложений РТ;
- процессы формирования заявок на получение бюджетных средств на капитальные вложения органами местного самоуправления РТ;
- процесс рассмотрения и согласования заявок Министерством экономики РТ;
- процесс уведомления муниципальных образований о намерениях строительства, реконструкции и ремонта объектов общественной инфраструктуры, включенных в республиканские и региональные программы и проекты;
- структура реестров и справочников, используемых в указанных процессах.
В ходе проектирования исполнителю необходимо определить источники данных и методы их занесения в систему по следующим исходным данным: объемы финансирования по программам капитальных вложений; численность населения с разделением на городское и сельское; возрастной состав с детализацией до достаточно минимального уровня; нормы социальных гарантий и другим.
Кроме того система должна быть интегрирована с другими информационными системами и базами данных республики. Заявки на аукцион принимаются до 19 октября.
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