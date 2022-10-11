В Казани открывается новый гастрольный тур МХТ им. Чехова — видео
В Казани открывается новый гастрольный тур Московского художественного театра им. Чехова. Известные артисты покажут казанским зрителям спектакли «Сирано де Бержерак» и «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выступят Юрий Чурсин, Паулина Андреева и Игорь Золотовицкий.
16 и 17 октября в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля казанцам представят спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Главную роль исполнит Константин Хабенский.
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