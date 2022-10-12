На строительство дороги и парковки по улице Заря в Казани потратят более 7 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани построят дорогу — второстепенный проезд и парковку по улице Заря. На эти цели из бюджета Татарстана готовы направить более 7 миллионов рублей, выяснило «Реальное время».

Протяженность дороги составит 155 метров. В плановом и высотном отношении она закреплена реперами. Параметры плана приняты для категории «проезды второстепенные с расчетной скоростью движения 30 км/час», говорится в документации.

Начало трассы находится на пересечении улиц Заря и 8 Марта, конец — на проектируемой парковке для кратковременной стоянки легковых автомобилей размером 18х20,5м. В плане дорога имеет три угла поворота.

— Принятые проектные решения обеспечат удобную и безопасную транспортную и пешеходную связь в границах участка строительства, — говорится в проекте.

Скриншот документации

Рядом с участком, где появятся проезд и парковка, проходят подземные и наземные коммуникации различной глубины и давности заложения. Участок изысканий вытянут с юга на северо-восток и располагается за жилыми многоэтажными домами и прилегающими к ним гаражами и хозяйственными постройками.

— Строительство дороги и парковки на ул. Заря в Казани намечено осуществлять силами генеральной подрядной организации, выбранной по результатам открытого тендера, — говорится в документации.

В 2022 году на дорожные работы в Казани выделено 25,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 1 миллиард вложили в ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Еще 5,4 миллиарда рублей направили на ремонт улично-дорожной сети, нанесение дорожной разметки, ликвидацию мест концентрации ДТП, установку светофоров и освещения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина