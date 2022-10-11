В Татарстане от гриппа привиты более 827 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 10 октября от гриппа привился 827 321 человек, что составляет 22,3% населения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Освоено 60,4% от поступивших доз. В республике привиты 575 851 (61%) взрослый и 251 470 (59,3%) детей.

В Татарстане зарегистрировано 15 653 случая заболевания ОРВИ, показатель составил 42,2 на 10 тысяч населения. В республике зарегистрировано 7 003 случая гриппа, преимущественно среди взрослого населения, показатель заболеваемости составляет 23,4 на 10 тысяч населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Случаи заболевания фиксируются во всех районах республики, наибольший уровень заболеваемости отмечен в Нижнекамском, Альметьевском и Зеленодольском районах, а также в Казани и Челнах.

Ранее врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов рассказывал, что эффективнее всего вакцинироваться от гриппа в сентябре-октябре.

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Татьяна Леухина