Верховный суд Татарстана одобрил УДО для экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова

В ближайшее время на волю из нижнекамской колонии №4 должны освободить Сергея Харламова, осужденного по делу КПК «Рост» с большим футбольным прошлым. Только что Верховный суд РТ признал законным решение о его условно-досрочном освобождении на 9 месяцев раньше окончания срока, передает с заседания журналист «Реального времени».



Ходатайство на УДО в интересах экс-капитана ФК «Рубин» подавал его адвокат Владимир Гусев. Этот вопрос Нижнекамский горсуд рассматривал в отсутствие самого Харламова и 25 августа признал его достойным провести остаток 11-летнего срока за пределами колонии общего режима. Такую позицию на заседании выражал представитель администрации исправительного учреждения, отмечая, что Харламов в колонии трудится подсобным рабочим в производственной зоне, участвует в работах по ремонту и благоустройству жилой зоны, а еще — занимается организацией спортивных мероприятий для зэков.

Решение горсуда оспорила Нижнекамская спецпрокуратура по надзору за соблюдением законодательства в местах лишения свободы, полагая, что осужденный по делу финансовой пирамиды с ущербом в 1 млрд рублей и тремя тысячами потерпевших должен сидеть от звонка до звонка.

Харламов в заседании участия не принимал. За решеткой он находится с февраля 2016 года, до этого год провел под залогом и домашним арестом. В силу обвинительный приговор семи фигурантам дела «Роста» вступил лишь в этом году, причем в финале процесса выяснилось — обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем было незаконным.

На суд пришли с десяток потерпевших по делу «Роста». Однако заседания апелляционной инстанции они не дождались.