МИД Новой Зеландии объявил о санкциях против российских чиновников и бизнесменов

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых российских регионов, об этом заявили в МИД страны, сообщает ТАСС.



По его данным, среди бизнесменов в черном списке числится председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов и члены его семьи.

Санкции ввели против председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, бывшего президента, члена совета директоров, председателя правления и совладельца ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова, гендиректора, председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, экс-председателя совета директоров корпорации АФК «Система» Владимира Евтушенкова, гендиректора компании «Интеррос», председателя правления компании «Норильский никель» Владимира Потанина, гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и других бизнесменов.

В марте правительство Новой Зеландии ограничило въезд 364 жителям России, которые связаны с политической и военной деятельностью. Утверждалось, что заморозят активы российских властей в случае их обнаружения.

В мае Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении нескольких российских граждан и организаций из-за ситуации на Украине.

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Маргарита Головатенко