Второй контейнерный поезд Fesco отправился из Владивостока в Казань

В Казань из Владивостока накануне вечером отправился второй контейнерный поезд нового регулярного сервиса Fesco Kazan Shuttle, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.



— В составе поезда в Казань направляются 85 контейнеров <…> суммарным весом свыше 1,2 тысячи тонн, — сказано в сообщении.

В столицу Татарстана едут продукты питания, детские игрушки, телевизоры, различное оборудование и запчасти. Транзитное время в пути — 11 дней.

— Видя востребованность и перспективы в развитии современной логистики в регионе, Fesco совместно с правительством Татарстана продолжат использовать все свои возможности и экспертизу, чтобы увеличить объем грузоперевозок в рамках данного сервиса и в целом повысить уровень контейнеризации в республике, — отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов.

Торжественная церемония отправки первого контейнерного поезда Fesco Kazan Shuttle состоялась на Восточном экономическом форуме 6 сентября. 20 сентября первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle прибыл из Владивостока в Казань согласно договоренностям республиканского правительства с транспортной группой Fesco.

Fesco планирует в декабре запустить сервис Rail Jet — скоростной поезд между Китаем и Россией, который формируется из грузобагажных вагонов. Состав планируют сформировать из 16 грузобагажных вагонов, из которых шесть будут сопровождаться проводниками-экспедиторами.



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Маргарита Головатенко