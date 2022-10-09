VK обновил дизайн персональной страницы пользователей в браузере на десктопе и телефоне

VK обновил дизайн персональной страницы пользователей в компьютерной и мобильной версия сайта — он стал похож на оформление групп.

Так, в новом дизайне добавилась обложка страницы, изменено расположение блоков и место основной информации о пользователе. Визуально сами элементы — аватары добавленных друзей и групп в подписках стали больше.

Фото: скриншот vk.com

Похожим изменениям подверглась и браузерная страница мобильной версии сайта — на ней также появилась обложка, а также прямо под аватар переехали основные данные о пользователе.

Судя по всему, нововведения в оформление были сделаны в преддверие 16-го дня рождения «ВКонтакте», которое компания отмечает завтра, 10 октября.

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Артем Гафаров