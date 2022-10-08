Татарстанца осудили за пьяное покушение на знакомого

В Республике Татарстан местный житель признан виновным в покушении на убийство, об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по Татарстану.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 51-летнему жителю Мамадышского района, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: realnoevremya.ru

Следствием и судом установлено, что вечером 23 апреля 2022 года в гости к подсудимому пришел 33-летний знакомый, с которым они стали распивать спиртное. В какой-то момент на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес гостю не менее 12 ударов в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший выбежал из дома, где потерял сознание и упал. А подсудимый позвонил в экстренные службы, сообщив, что во двое его дома лежит человек. В дальнейшем потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

На этой неделе следком завершил расследование дела против Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175.



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Илина Хакимова