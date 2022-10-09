Фотограф дала советы, как осенью сделать удачную съемку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фотограф Юлия Выганова в беседе с RT рассказала, как осенью сделать удачную фотосессию, настроить правильно свет и подобрать подходящую одежду для съемки.

— Для хороших фотографий нет плохой погоды. Если на улице пасмурно, это отличное время для прогулки с фотоаппаратом. Облака создают мягкий рассеянный свет, идеальный для портретов. Ветер же добавит кадру динамики, — поделилась Выганова.

А в солнечную погоду фотограф порекомендовала не заставлять модель стойко «держать лицо» и пытаться не щуриться. Лучше же будет просто отойти в тень, чтобы солнце не слепило глаза. При этом, нельзя забывать и о равномерности освещения, чтобы на лице не появились, например, тени от листьев. Если же спрятаться от солнца негде, можно попросить модель повернуться спиной к солнцу, так у вас получится красивый контровой свет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Не замирайте в ожидании кадра. Двигайтесь, взаимодействуйте с локацией. Если подкидывать листья и бегать не ваш вариант, достаточно будет просто пройтись или покружиться. Выбирайте красивые точки съемки, где есть многоплановость. Ветка дерева или красивый куст на переднем плане добавят кадру глубины. Если ничего похожего на переднем плане нет, создайте его сами. Возьмите веточку или лист, поднесите к краю объектива и снимайте через нее, — считает Выганова. Фотограф добавила, что статичные позы и неестественные улыбки — это пережиток прошлого.

В вопросе выбора своего образа фотограф призывает отдать предпочтение натуральным тканям и природным оттенкам. Например, идеально подойдет шерстяной свитер и пальто. Также, Выганова добавила, что кадр будет выглядеть более гармоничным, когда в нем присутствует не более трех цветов. Фотограф напомнила, что приглушенные цвета, особенно осенью, смотрятся лучше ярких и не отвлекают от главного объекта съемки — вас.

В воскресенье, 9 октября, в Татарстане прогнозируются «комфортные погодные условия, спокойные», преимущественно без осадков. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов, днем — от +11 до +16°С.



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Илина Хакимова