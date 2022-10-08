Главное о коронавирусе на 8 октября: условия роста заболеваемости, конец пандемии «уже просматривается»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за сутки зафиксировали 336 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 336 человек. Всего на 8 октября в республике зарегистрировано 182 819 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 176 245 человек, за минувшие сутки — 98. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 51 человека.

Росстат прекратит публикацию оперативных данных смертности от COVID-19

За последние сутки в России выявили 20 571 случай коронавируса, выздоровели 38 289 человек. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 184 513, а выздоровевших — до 20 385 431. Госпитализировали за сутки 2 174 человека.



Умерли за сутки 106 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 388 097 человека.

Росстат теперь не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавируса. В июне 2022 года она снизилась на 81,7% в годовом выражении, в июле — на 93,6%. В августе показатель также уменьшился более чем на 90 процентов. В связи с этим Росстат сообщил: «Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции».

Власти Липецкой области сообщили о снижении темпов вакцинации от коронавируса и в в связи решили выяснить причины отказа от прививки. Соответствующая анкета появилась в Сети.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вирусолог Александр Лукашев сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 в России в 2022 году возможен в случае появления вариантов вируса, избегающих иммунного ответа. Если этого не случится, то создавшийся за последние два месяца коллективный иммунитет в течение нескольких месяцев не даст развиваться новым волнам заболеваемости, уточнил Лукашев: «Но по мере падения коллективного иммунитета, ближе к середине зимы или весне, возможны новые подъемы заболеваемости даже без появления новых штаммов».

В ВОЗ заявили об отсутствии механизма объявления о завершении пандемии коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 621 024 542 раза, 6 556 290 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 686 904). На второй строчке — Индия (44 609 257), на третьей — Франция (35 983 605), на четвертой — Бразилия (34 707 233), на пятой — Германия (33 948 632).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 062 513). За ними следуют Бразилия (686 706), Индия (44 609 257), Россия (380 151, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 202).



За время пандемии было сделано 9 057 322 300 инъекций вакцины против коронавируса.

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет механизма, позволяющего объявить о завершении пандемии коронавируса. Там сообщили, что «окончание пандемии уже просматривается», но воздержались от прогнозов относительно сроков.

Фото: flickr.com

Министерство здравоохранение Израиля решило отменить требование о заполнении декларации на въезд перед вылетом в страну, введенное из-за пандемии коронавируса. Послабление вступит в силу в ночь на воскресенье, 9 октября.

Дарья Пинегина