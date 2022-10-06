Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики

МТС проанализировала потребление IoT-сервисов на бизнес-рынке Татарстана. Количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала 2022 года, увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом самый большой рост показали «умные домофоны» — они составили больше трети из общего числа проданных за этот период NB-IoT-устройств.



Решения для «цифровой недвижимости» МТС помогают домофонным компаниям Татарстана обеспечить безопасность жителей многоквартирных домов и их имущества. Пользователи с помощью мобильного приложения МТС VDome могут открывать дверь дистанционно, принимать видеовызовы на смартфон, а встроенная камера даёт возможность посмотреть архив записей за неделю. Специальное ПО фиксирует и анализирует данные каждого человека, зафиксированного камерой, сличает их с имеющейся базой и принимает решение о допуске в помещение. Если посетитель пытался взломать устройство или вёл себя подозрительно, домофон оповестит об этом владельца дома. Благодаря технологии Deep Learning умный домофон учится распознавать лица людей и анализировать их реакции и поведение, что позволяет обеспечить максимальную безопасность жильцов дома.



Второй по популярности услугой в Татарстане стал дистанционный мониторинг оборудования — на него пришлось 27% от всех новых умных устройств, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала года. Оснащенные SIM-чипами датчики применяются во всех сферах, где актуален точный учет ресурсов — их используют как управляющие компании, так и поставщики электроэнергии, воды и газа. Решение позволяет удаленно контролировать состояние оборудования на сетях и получать в режиме реального времени данные о показаниях счетчиков.



Третьим по востребованности сервисом среди татарстанского бизнеса в 2022 году оказался мониторинг автопарка и разъездного персонала. Чаще всего эту услугу подключают транспортные предприятия, курьерские службы, сервисы доставки и другие компании. Решение позволяет контролировать перемещения транспорта, определять местоположение водителей и курьеров, ставить задачи персоналу, в автоматическом режиме распределять входящие заявки между сотрудниками в зависимости от их загруженности и локации.



«Бизнес Татарстана внедряет цифровые решения для сокращения издержек и повышения качества услуг для клиентов. Датчики на основе технологии NB-IoT могут стать базой для глобальной цифровизации производственных процессов предприятия: к примеру, анализ показаний счетчиков с помощью платформы Big Data поможет выявить аномальные показания, свидетельствующие о хищениях или утечках ресурсов. Это дает возможность избежать коммерческих потерь или оперативно устранять аварии. Что важно, оборудование на сети NB-IoT простое в установке и может работать без внешних источников питания до 10 лет», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

