В России зафиксировали инфляцию впервые с начала июля

Фото: Максим Платонов

В России на неделе с 20 по 26 сентября впервые с начала июля зафиксировали инфляцию — она составила 0,08%, сообщили в Росстате.



С начала года потребительские цены выросли на 10,32%. До настоящего момента недельная инфляция была зафиксирована с 25 июня по 1 июля на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По оценке Росстата, индекс потребительских цен 20—26 сентября составил 100,08%, с начала сентября — 99,93%, с начала года — 110,32%.

Прекратилось снижение цен на плодоовощную продукцию — за указанный период они выросли на 0,5% после снижения на 0,1% и 1,6% в предыдущие две недели. Огурцы подорожали на 7,2%, помидоры на 4,7%, бананы на 2,5%, капуста на 0,1%. Цены на яблоки снизились на 3,3%, лук на 3,2%, морковь на 1,5%, картофель на 0,2%, свекла на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru

Из продуктов сильнее всего подешевели сахар и гречка — на 1,68% и 1,34% соответственно, пшено — на 0,47%, соль — на 0,29%, рис — на 0,22%, пшеничная мука и сливочное масло — на 0,17% и 0,15%.

Сильнее всего цены выросли на яйца — на 0,84%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,65%, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания — на 0,47% и 0,39%, вареную колбасу — на 0,39%, макаронные изделия — на 0,28%, овощные консервы для детского питания — на 0,26%.

В России дефляция за период с 13 по 19 сентября 2022 года составила 0,03%.



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Маргарита Головатенко