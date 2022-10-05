Главный тренер «Рубина» Слуцкий вошел в комитет сборных команд РФС

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий включен в комитет сборных команд Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается в telegram-канале союза.

Это новый орган в РФС. Его председателем стал советский футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян, его заместителем — председатель комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Андрей Лексаков. Ответственным секретарем будет Сергей Симкачев.

Фото: rfs.ru

Также в состав комитета попали главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин, российский футбольный тренер Борис Игнатьев и другие.

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Татьяна Леухина