Ассоциация АТП Татарстана пожаловалась на появление в казанских автобусах маргиналов, провоцирующих конфликты

В автобусах Казани появились маргиналы, которые специально провоцируют кондукторов и создают конфликтные ситуации. Об этом заявили в Ассоциации АТП Татарстана.

По ее данным, уже месяц в автобусах ездит мужчина с большим мешком, в котором у него находятся бутылки и банки. Свой багаж он специально ставит в проходах, около дверей, что создает неудобства для пассажиров.

Когда кондуктор просит мужчину убрать свои вещи, тот начинает оскорблять сотрудника общественного транспорта. Также он может специально кричать и ругаться матом, чтобы не оплачивать проезд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в общественном транспорте ездит мужчина, который везет собой чемодан. В Ассоциации АТП Татарстана отметили, что на автобусах кондукторы в основном девушки. Перевозчики просят пассажиров, которые стали свидетелями таких ситуаций, не оставаться безучастным, поддержать кондуктора, говорится в telegram-канале комитета по транспорту города.

В конце сентября в Ассоциации АТП республики рассказали, что в Казани из-за пьяных пассажиров перевозчики вынуждены ежедневно снимать автобусы с маршрутов. В состоянии алкогольного опьянения пассажиры спят в общественном транспорте и рискуют получить травмы.



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Татьяна Леухина