В Татарстане более 190 тысяч пожилых жителей сел прошли диспансеризацию

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Более 190 тысяч пожилых жителей сел в Татарстане прошли диспансеризацию по национальному проекту «Демография» — для этого в регионе организовали доставку жителей в медицинские учреждения специальными автомобилями, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.



— Из всех доставленных — это 191 тысяча за эти годы, а в этом году — уже 50 тысяч человек, ежегодно порядка 100-120 человек незамедлительно в рамках диспансеризации направляются на операционный стол, — приводит ее слова «РИА Новости».

Проект доставки пожилых сельчан на диспансеризацию в Татарстане реализуют с 2019 года. Для этих целей в регионе приобрели 43 автомобиля — они перевозят пожилых людей по определенному графику.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего в 2022 году в Татарстане углубленную диспансеризацию должны пройти около 245 тысяч человек, сообщала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава республики Елена Хафизова. В этом году диспансеризацию прошли 60 тысяч жителей Казани.



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Маргарита Головатенко