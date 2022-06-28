Власти Татарстана предоставят субсидии предпринимателям на установку зарядок для электроавтомобилей
В Татарстане предприниматели смогут получить субсидий на возмещение части затрат, связанных с закупкой зарядки для электроавтомобилей. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Выплаты предоставляются из бюджета республики. Участники отбора не должны быть иностранными юридическими лицами или российскими юрлицами, имеющими в уставном капитале долю участия иностранцев.
На автодороге общего пользования зарядное устройство для автомобилей должно располагаться на автозаправочной станции, оснащенной дорожной инфраструктурой: точкой общепита, магазином, туалетом.
В городе зарядка для электромобилей должна примыкать к парковке с возможностью зарядить минимум две машины.
Максимальный размер субсидии на закупку оборудования составит 1,86 млн рублей, а на техприсоединение к сети — 0,9 млн рублей.
В начале июня в республике утвердили программу развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. Она будет реализовываться с 2022 по 2024 годы. Общий объем ее финансирования — 267,4 млн рублей. Как следует из документа, к 2024 году на территории республики будет не менее 174 объектов зарядной инфраструктуры.
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