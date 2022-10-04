Строим будущее на «100% ТАТАРСТАН»

С 6 по 7 октября 2022 года на цифровой площадке «100% Татарстан» ( 100tatarstan.com ) (12+) состоится ежегодный онлайн-форум. В этом году его темой станет «Строительство и развитие территорий». Мероприятие будет посвящено одной из ключевых тем для населения — благоустройству региона и строительной отрасли в целом.



За два дня онлайн-встреч участники пообщаются с лучшими профессионалами республики в области строительства, поучаствуют в дискуссиях и отправятся на виртуальные экскурсии.

«100% Татарстан» — единственная отраслевая платформа, где правительство и эксперты напрямую взаимодействуют с населением.



Виртуальная площадка будет разделена на три трека, каждый из которых посвящен определенной теме от градостроительства до вопросов ЖКХ.



«Комфорт татарстанцев может быть достигнут только при самом тесном взаимопонимании и взаимодействии бизнеса, представителей власти и населения. Такой открытый диалог об инициативах республики позволит услышать обратную связь от населения и скорректировать текущие планы развития строительной отрасли», ­— Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ.



Темы форума будут интересны как старшему поколению, так и активным молодым гражданам. Каждый житель страны найдет для себя полезный контент. На второй день будет специальный блок для будущих студентов, которые собираются связать свою жизнь со строительной деятельностью.



Фото 100tatarstan.com. АНО «Дирекция международных программ». Реклама. Токен: Pb3XmBtztBwuJ27SGwk87VUymeaxvRDoYPRoYkn

Часть тем, которые будут обсуждаться в эфире:

Городское планирование: возрождение старого фонда и освоение новых территорий.

Промышленное строительство как двигатель развития регионов.

ЖКХ: роль управляющих жилым фондом. За что я плачу?

Эксплуатация многоквартирного дома.

Сегодняшний девелопмент. Репутация застройщика. Факторы, влияющие на выбор покупателя.

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги: качество, тарифы, спорные моменты.

Проблемные объекты долевого строительства. Опыт и перспективы завершения объектов.

Новые подходы, применяемые при реализации социальных объектов.

Повышение энергоэффективности и энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.

Тренды современного рынка стройматериалов. Качество и спрос.

Дорожное строительство. Проектирование и реализация городских транспортных систем.

Цифровые технологии в градостроительстве.

Принять участие в онлайн-форуме можно двумя способами: просто подключиться к трансляциям на странице 100tatarstan.com или заранее зарегистрироваться на этом сайте, чтобы участвовать в розыгрыше ценных призов.

Во время эфиров каждый слушатель может задать интересующие вопросы, а наши эксперты в режиме реального времени ответят на них. Трансляция ведется на трех языках — русском, татарском и английском.



Будем рады видеть вас на платформе «100% Татарстан. Строительство и развитие территорий»! Присоединяйтесь!



Регистрация по ссылке: https://100tatarstan.com/